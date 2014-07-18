Тягнибок: за уничтожение пассажирского самолета несет ответственность лично Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин должен быть привлечен к международной уголовной ответственности за уничтожение пассажирского самолете «Малазийских авиалиний» Boeing-777. Об этом заявил в пятницу, 18 июля, лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, сообщает РБК-Украина.

По словам народного депутата, российский президент несет прямую ответственность за это преступление.

«Именно он начал нынешнее кровопролитие на Донбассе, введя на украинскую территорию российские диверсионные подразделения, поставляя террористам современное оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и системы ПВО, которым был уничтожен самолет», - подчеркнул Тягнибок.

При этом лидер националистов напомнил, что сбитый самолет Boeing-777 является лишь одним из многих преступлений, которые совершили террористы и российские диверсанты во время вооруженного конфликта на Донбассе.

Он также отметил, что это преступление является прямым следствием политики умиротворения агрессора, которую проводили по отношению к России страны Евросоюза и США.

«Все этого можно было бы избежать, если бы страны Запада вовремя и решительно отреагировали на военную агрессию России против Украины, на грубейшее нарушение Путиным международного права, на аннексию Крыма и террористические действия на Донбассе», - уверен политик.

Кроме того, Тягнибок призвал украинские власти немедленно ввести правовой режим военного положения на востоке страны, признать на государственном и международном уровнях факт вооруженной российской агрессии против Украины и обратиться к странам Запада за прямой военной помощью.