Пленные террористы думают, что их органы пустят на продажу

Об этом рассказал заместитель военного коменданта города Счастье Андрей Лебедь. "Это больные люди. Прежде чем отдавать их в руки правосудия они должны получить психологическую и психиатрическую помощь", - заявил он, передает informator.lg.ua.

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По его словам, террористы боятся принимать пищу, потому как думают, что их откармливают для продажи на органы и отказываются принимать душ, потому как "вода может быть с серной кислотой".

Ранее сообщалось, что бойцы "Айдара" несколько дней держали в осаде бункер террористов "ЛНР". В итоге удалось захватить в плен 18 боевиков. Многие из них являются гражданами России.