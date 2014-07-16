Комбат "Айдара" рассказал о гранатометах, найденных на даче коммуниста Килинкарова
Во время изъятия оружия присутствовали свидетели.
В поселке Стукалова Балка, что на Луганщине, на даче народного депутата от КПУ Спиридона Килинкарова было изъято оружие.
О этом ТСН.uа сообщил командар батальона "Айдар".
По его словам, во время обыска поместья удалось найти два гранатомета РПГ-26 и гранату. При этом во время обыска присутствовали свидетели.
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Кроме того, бойцам "Айдара" стало известно о том, что на территории Стукаловой Балки работал артнаводчик.
"Как только село было взято нами под контроль, артнаводчик исчез. При этом артобстрел террористами наших позиций сразу прекратился", - добавил командир.
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Также в "Айдаре" подтвердили информацию о том, что генерал-майор Игорь Воронченко пытался помешать обыску дачи Килинкарова, объясняя это тем, что дом принадлежит народному депутату.
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева на заседании 24 июля начнет рассмотрение дела о запрете Коммунистической партии Украины.