Террористы на востоке Украины похитили римо-католического священника - СМИ

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, об угоне сообщил отец Андрей Попов на своей странице в Facebook:

"Не успели мы обрадоваться освобождению отца Тихона Кульбаки, как новая беда - только что схватили отца Виктора Вонсовича. Очень прошу Всех о молитве за него и тех, кто его удерживает", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, протестантский пастор Сергей Косяк проинформировал, что донецкий священник УГКЦ Тихон Кульбака, которого в начале июля захватили в плен террористы, уже находится на свободе и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области обнаружена могила с телами двух священников и двух сыновей одного из них. Также известно, что перед смертью погибших истязали за то, что они приносили еду солдатам украинской армии.