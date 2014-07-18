Введение санкций США и ЕС против России: последствия

Введение очередного этапа санкций со стороны США и ЕС однозначно является серьезным подспорьем Украине в борьбе с терроризмом на востоке страны и в процессах, связанных с возвратом Крыма.

Введение ограничений для российских компаний и банковских учреждений относительно доступа и использования западных финансовых инструментов существенно ограничивает такие компании и учреждения в развитии. Так, многие российские ресурсные компании такие, как ОАО «Новатэк» и «Роснефть», зачастую использовавшие западные кредитные ресурсы для финансирования своих проектов в России, теперь лишаются такой возможности. А ставка по таким кредитам у них была в разы ниже, чем у российских банков. Не могут теперь получать “льготные” для России кредиты и крупнейшие российские банки «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и банк “Россия”, что безусловно поднимет стоимость кредитных денег внутри самой РФ.

Уход с российского рынка международных финансовых организаций Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) очевидно не повлечет за собой серьезных финансовых последствий для России, но нанесет серьезный урон инвестиционной привлекательности государства и негативно скажется на кредитном рейтинге Российской Федерации в целом. Для Украины же уход с российского рынка капитала ЕБРР и ЕИБ может означать новые возможности по расширению кредитных линий этих банков для украинских субъектов хозяйствования. Другими словами деньги ЕБРР и ЕИБ, предназначенные ранее для России, вполне могут быть использованы в Украине.

Истинным подарком для Украины со стороны Саммита глав государств и правительств стран ЕС является решение уполномочить Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС подготовить предложения по блокированию иностранных инвестиций в экономику Крыма. Это означает, что в случае принятия такого решения, компании, осуществляющие инвестиции в Крым, будут автоматически попадать в “черный список” ЕС. Стоит напомнить, что на сегодняшний день желающих инвестировать в экономику Крыма даже со стороны российских компаний мягко говоря не так уж и много, а подобное ужесточение со стороны ЕС приведет к тому, что многие крупные инвестиционные проекты Крыма: строительство моста через Керченский пролив, строительство глубоководного порта в западном Крыму, проекты, связанные с разработкой шельфа Черного моря - будут заморожены.

Немаловажными являются санкции против чиновников, отвечающих за работу с сепаратистами на востоке Украины и в Крыму. Применение таких санкций приводит к напряжению в российской чиновничьей среде относительно возможных назначений. Попросту говоря, на примере Крыма, многие кадровые чиновники не хотят ехать работать на полуостров. Нежелание работать в Крыму российских государственных управленцев значительно усложняет сложившуюся ситуацию с профессиональными кадрами в Крыму.

Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра