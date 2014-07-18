Заседание Совбеза ООН по катастрофе Boeing-777 в Украине соберется в 17.00

12:18, 18 июля 2014
Политика
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По предварительным данным в заседании, которое инициировала Великобритания, примет участие посол Украины в ООН Юрий Сергеев.

REUTERS

Об этом сообщила Deutsche Welle.

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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиакатастрофой малазийского самолета на Донбассе состоится в пятницу в Нью-Йорке в 10.00 по местному времени (17.00 по Киеву).

Отмечается, что в заседании, которое инициировала британская власть, примет участие посол Украины в ООН Юрий Сергеев.

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