Заседание Совбеза ООН по катастрофе Boeing-777 в Украине соберется в 17.00
12:18, 18 июля 2014Политика
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По предварительным данным в заседании, которое инициировала Великобритания, примет участие посол Украины в ООН Юрий Сергеев.
REUTERS
Об этом сообщила Deutsche Welle.
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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиакатастрофой малазийского самолета на Донбассе состоится в пятницу в Нью-Йорке в 10.00 по местному времени (17.00 по Киеву).
Отмечается, что в заседании, которое инициировала британская власть, примет участие посол Украины в ООН Юрий Сергеев.
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