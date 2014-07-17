Завершение либерализации визового режима Украина-ЕС возможно до Рижского саммита - МИД Латвии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс.

«Чтобы ввести программу либерализации виз, ЕС и Украина должны сделать много домашней работы. Это очень много вопросов, которые касаются контроля границ, формата паспортов, некоторые изменения в законодательстве. По нашей информации есть еще вопросы, которые украинская сторона должна уладить», - отметил глава МИД Латвии.

Министр заявил, что намерен способствовать тому, чтобы до Рижского саммита правительства стран ЕС и стран восточного партнерства завершили программу либерализации виз.

«Я надеюсь и буду этому способствовать, чтобы до Рижского саммита мы программу либерализации виз и с Украиной, и с другими восточными партнерами могли подписать, а потом будет процесс ратификации. Чтобы мы ее запустили», - заявил Ринкевичс.

Читайте такжеВ Брюсселе рассказали, что просили страны ЕС максимально упростить выдачу шенгенских виз украинцамКак известно, сегодня в Днепропетровске с официальным визитом пребывает министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Республики Исландия Гунар Браге Свейнсcон.

Во время официального визита министры встретились с заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борисом Филатовым.

Читайте такжеСоглашение с ЕС предполагает упрощение требований к отчетности малых предприятий Также зарубежные гости ознакомились с работой Координационного центра помощи переселенцам из Крыма и восточных регионов Украины, посетили еврейский культурный центр «Менора» и завод «Интерпайп-Сталь».