В Киеве СБУ задержала сообщившего о "заминировании" "5 канала"
В Киеве сотрудники СБУ задержали человека, который сообщил о «заминировании» «5-го канала».
Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, 15 июля на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение с телефона одного из украинских операторов мобильной связи о минировании ТРК «5-й канал».
На место события в Подольском районе столицы выехали сотрудники СБУ, МВД и взрывотехническая группа поиска и обезвреживания взрывных устройств Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Правоохранители эвакуировали работников телерадиокомпании, осмотрели здания канала и прилегающие к ним территории, однако взрывных устройств и веществ не обнаружили.
Читайте также"5 канал" возобновил вещание, взрывчатки в офисах не обнаруженоВ тот же день сотрудники Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области установили и задержали личность анонима, сообщившего о якобы минировании. Им оказался 31-летний гражданин Украины, уроженец г. Киева, проживающий в Святошинском районе столицы.
Читайте такжеМилиция получила сообщение о заминировании ТРЦ "Атмосфера" в КиевеВ соответствии с требованиями действующего законодательства, злоумышленник доставлен в Подольское райуправление милиции, начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное правонарушение злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.