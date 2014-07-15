"5 канал" приостановил вещание из-за сообщения о заминировании

В частности, на телеканале бегущая информационная строка: "из-за заминирования вещание "5 канала" временно прекращено".

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В частности, на телеканале идет бегущая строка: «из-за заминирования вещание «5 канала» временно прекращено».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной милиции, около 10.30 поступил звонок от лица, которое не пожелало представиться, о том, что все офисы «5 канала» заминированы.

«Сейчас, что касается столичного офиса, то там работает следственно-оперативная группа, взрывотехники. Принимаются меры для отработки, во-первых, территории на наличие взрывоопасных предметов, а во-вторых - для установления лица, сделавшего этот звонок», - сообщила УНИАН пресс-секретарь столичной милиции Ольга Билык.

Она также отметила, что информация внесена в единый учет Подольского районного управления милиции.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в главном офисе "5 канала" также искали взрывчатку из-за сообщения о заминировании.