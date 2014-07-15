Информация о некачественных бронежилетах из США неправдива - МИД

Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики МИД Украины.

«МИД Украины, ознакомившись со статьей и фотоматериалами Оксаны Коваленко под названием «Бронежилеты из США, которые привезли в качестве помощи, не соответствуют требованиям Минобороны?», на основании имеющейся в Министерстве информации, акцентирует внимание читателей Украинской правды к следующему: номер контракта на пластине, изображенной на фото № 2 под названием «Так выглядит целая пластина» не соответствует действительному номеру контракта от 12 июня с.г., начинающийся с букв «UP-.....» и в соответствии с которым, 7 июля с.г. в Украину из США в рамках оказания помощи было поставлено 2000 бронежилетов», - отмечается в сообщении.

«Учитывая приведенное, МИД Украины заявляет, что информация о бронежилетах, изображенных на снимках Оксаны Коваленко, которые якобы поступили из Соединенных Штатов в качестве помощи, не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

Как написала «Украинская правда», американские бронежилеты, которые были переданы Министерству обороны, а дальше в зону АТО в качестве помощи, не соответствуют стандартам бронежилетов 4 класса.

Такой вывод можно сделать из результатов испытаний, которые провели бойцы на одном из блокпостов в зоне АТО, где находилась корреспондент "Украинской правды".

По словам бойцов, Министерство обороны передало им 23 бронежилета, которые поступили в качестве помощи от США.

Читайте такжеВолонтеры передали силам АТО почти 9 тыс. бронежилетов - СНБО

Однако пластины, которые были в американских жилетах, не выдержали ни выстрелов пулями калибра 5.45 из АК-74, ни пулями калибра 7.62 из автомата Калашникова АК-47, хотя на самой пластине написано, что она должна выдержать выстрелы пулями калибра 7.62.

"Да, они удобны, но не могут нас защитить. Они не выдерживают ни 5.45, ни 7.62", - рассказал Украинской правде один из бойцов на блокпосте.