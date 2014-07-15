В бою за Металлист отбит арсенал оружия террористов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В бою за поселок Металлист украинские военные отбили арсенал оружия боевиков», - сообщил он.

«Убегая, наемники спешно покинули не только стрелковое оружие, но и 5 противотанковых гранатометов, судя по маркировке - они российские. Военные обозначения РФ есть также и на трех ручных гранатометах типа «Муха», - сообщил Лысенко.

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«Фотографии доказательств относительно происхождения оружия предоставил в штаб АТО журналист одного из телеканалов», - сообщил пресс-секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, украинские силовики освободили от пророссийских террористов населенные пункты Металлист, Александровск, Белое, Роскошное в Луганской области и разблокировали аэродром «Луганск».