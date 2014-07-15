Армии не хватает систем "Кольчуга", а завод по их производству под контролем террористов - экс-начальник Генштаба
Вооруженным Силам Украины не хватает систем пассивного определения вражеских целей “Кольчуга”, а донецкий завод “Топаз”, выпускающий их, сейчас - в руках террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Михаил Куцин на пресс-конференции.
Куцин рассказал, что украинские системы пассивного обнаружения целей являются одними из лучших в мире, они дают возможность зафиксировать взлет самолета на расстоянии до 600 километров, но на сегодня таких систем в Украине не хватает, а завод, который их выпускает, сейчас находится в руках террористов.
Читайте такжеБоевики вывезли с завода в Донецке военный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мандат»““Кольчуг” у нас сейчас очень не хватает, их нужно сейчас 4 комплекта. Каждый комплект стоит около 40 миллионов гривен, выпускал их завод “Топаз” и мы не можем рассчитывать на него”, - сказал Куцин.
Ранее Куцин сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей разрушена система наземного радиолокационного покрытия.