Армии не хватает систем "Кольчуга", а завод по их производству под контролем террористов - экс-начальник Генштаба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Михаил Куцин на пресс-конференции.

Куцин рассказал, что украинские системы пассивного обнаружения целей являются одними из лучших в мире, они дают возможность зафиксировать взлет самолета на расстоянии до 600 километров, но на сегодня таких систем в Украине не хватает, а завод, который их выпускает, сейчас находится в руках террористов.

Читайте такжеБоевики вывезли с завода в Донецке военный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мандат»““Кольчуг” у нас сейчас очень не хватает, их нужно сейчас 4 комплекта. Каждый комплект стоит около 40 миллионов гривен, выпускал их завод “Топаз” и мы не можем рассчитывать на него”, - сказал Куцин.

Ранее Куцин сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей разрушена система наземного радиолокационного покрытия.