В Донецкой области объявлен траур

Об этом сообщает временный сайт Донецкой облгосадминистрации, ссылаясь на распоряжение главы ОГА Сергея Таруты.

"Такое решение главы области связано с трагедиями, которые произошли вследствие боевых действий 12 июля на территории Марьинского района и 15 июля в Снежном", - говорится в сообщении.

Государственный флаг Украины и флаги области на зданиях государственной власти будут приспущены. Местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и предприятиям независимо от форм собственности рекомендовано воздержаться от проведения концертно-развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.

Читайте такжеВ Луганске объявлен трехдневный траур по погибшим мирным жителямКроме того, губернатор выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

"Это неутихающая боль. Нет никаких слов, которые могли бы облегчить ее. Пусть светлые воспоминания о ваших близких всегда будут сильнее смерти. Всем сердцем разделяю горькую боль невосполнимой утраты и скорблю вместе с вами", - говорится в тексте соболезнования.

Тарута также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Справка. В Донецке в результате обстрела 12 июля частного сектора поселка шахты «Трудовская» погибло 12 человек.

Сегодня в Снежном неизвестный самолет бомбардировал центр города, погибли четыре человека. В группе Информационное Сопротивление, что украинская авиация со вчерашнего дня не выполняет полеты, поэтому атаковавший город самолет, скорее всего, российский.