В Снежном обвалился жилой дом: 4 человека погибли, 4 – травмированы

В городе Снежное Донецкой области обвалился жилой дом, в результате чего 4 человека погибли, 4 – травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на главное управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Сегодня, в 6.35 в спасательную службу региона поступила информация об обрушении жилого дома в городе Снежное по ул. Ленина, 14. По прибытию специалистов на место происшествия установлено, что разрушены 12 квартир», - сказано в сообщении. При этом отмечено, что «по состоянию на 10.00 в результате обрушения погибли 4 человек, еще столько же получили ранения разной тяжести».

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В настоящее время спасатели разбирают обвалившиеся конструкции жилого дома, для работ привлечены 3 единицы техники, 14 человек личного состава. На помощь направляются еще 2 единицы техники, 16 человек личного состава.

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