Представители «ДНР» не хотят сесть за стол переговоров - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что представители так называемой «Донецкой народной республики» умышленно избегают возможности проведения переговоров, несмотря на множество предложенных вариантов и мест их проведения.

Об этом Климкин заявил в интервью газете "Коммерсант".

"Мы уже испробовали все возможные средства (чтобы встреча состоялась). Мы пытались организовать заседание трехсторонней контактной группы, где только можно, включая такие уникальные места, как Святогорская лавра — святое место для всех православных христиан, но и туда, к сожалению, сепаратисты не приехали. Они настаивали только на Донецке, который с точки зрения ситуации безопасности неприемлем не только для представителей Украины, то есть Леонида Кучмы, но и для представителей ОБСЕ. Мы предлагали провести заседание и на территории РФ, но на это не было согласия российской стороны", - сказал министр.

По его словам, также предлагались инновативные подходы — видеоконференцию по Skype, например, но и на это не было согласия со стороны сепаратистов.

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В то же время Климкин выразил надежду, что в ближайшие дни "мы все-таки сможем организовать видеоконференцию и в ходе нее обсудим, каким образом продвигаться дальше, где и когда можно провести реальную встречу и что мы будем на ней обсуждать".

"Возможны элементы совместного заявления. Но все, что было возможно для организации встречи контактной группы в срок, мы сделали", - сказал глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, АТО в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.

23 июня в Донецке прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, депутат от Партии регигонов Нестор Шуфрич, экс-депутат Олег Царев, а также лидеры боевиков «ДНР» и «ЛНР».

27 июня в Донецке состоялись очередные переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

28 июня Кучма заявил, что принятие террористами решения сложить оружие во многом зависит от позиции России, и террористы не настроены на мирный процесс.

4 июля Шуфрич заявил, что восстановление активной фазы антитеррористической операции на Донбассе сорвало переговоры с лидерами террористами «ДНР» и «ЛНР».