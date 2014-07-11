The Independent: МИД Украины заявил о похищении украинской летчицы, которую мятежники отправили в российскую тюрьму

В статье под названием «МИД Украины заявил о похищении украинской летчицы, которую мятежники отправили в российскую тюрьму», опубликованной в британской газете The Independent, сообщается о том, что пилот украинской армии оказалась в российской тюрьме. Ее обвинили в соучастии в убийстве двух российских журналистов, после того как, предположительно, ее похитили в Украине и перевезли через границу.

33-летняя Надежда Савченко, пилот вертолета, обвиняется в участии в нападении на контрольно-пропускной пункт пророссийских сепаратистов вблизи Луганска в прошлом месяце, во время которого два российских журналиста были убиты в результате минометного обстрела.

Российские власти сообщили, что она была задержана после того как незаконно, по собственной воле пересекла границу под видом беженки.

Следственный комитет РФ обвинил Надежду Савченко в том, что она рассказала украинским военным о том, где находились журналисты до нападения.

Тем не менее, британская служба новостей BBC News сообщила, что она, предположительно, была захвачена в плен пророссийскими боевиками.

МИД Украины, который потребовал ее освобождения, заявил, что через границу Надежду Савченко перевели повстанцы, похитившие её.

«Это еще раз подтверждает, что террористы планируют и осуществлять свои преступления в Украине в тесном контакте с разведывательными службами Российской Федерации», – говорилось в заявлении.

«Открыто похищая граждан Украины на территории их государства, российские власти не только нарушают все возможные нормы международного права, но и уже преступают элементарные нормы приличия и морали».