В Донецкой области террористы убили полковника Госпогранслужбы

Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в Черкасском областном военкомате, начальник Учебного центра ГПСУ Момот погиб в селе Алексеевское Амвросиевского района Донецкой области, где проходят службу пограничники из Учебного центра, во время утреннего обстрела из БМ-21 «Град».

Всего во время обстрела погибли четыре пограничника. Трое из них – из Учебного центра «Оршанец». Среди погибших – начальник Учебного центра полковник Момот.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за сутки в зоне проведения АТО погибли 3 военнослужащих, 12 – ранены. Вчера, 10 июля, в зоне проведения АТО погибли трое военнослужащих, 27 – ранены.