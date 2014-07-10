В милиции подтвердили освобождение боевиками 8 заключенных в Торезе



Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Торезский горотдел милиции поступило сообщение из Торезской исправительной колонии (ИК-28) о том, что 9 июля неустановленные вооруженные лица в количестве более 50 человек совершили нападение на данную колонию. Предъявив список осужденных в количестве 8 человек, они, с угрозой применения насилия, приказали их освободить. Указанные осужденные были выведены, и вместе с налетчиками они покинули зону учреждения, то есть совершили побег. Правонарушители - жители Донецкой и Луганской областей, отбывали наказание за совершение разбойных нападений, один - за убийство.

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В Единый реестр досудебного расследования внесены сведения по ст.393 ч.2 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Проводится расследование.