В ООН пообещали изучить материалы о захвате украинской летчицы Савченко

Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллей обещает изучить предоставленные украинской стороной материалы о незаконном перемещении на территорию РФ украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом говорилось сегодня во время встречи постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Юрия Клименко с Пиллей.

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Внимание Верховного комиссара ООН было привлечено к ситуации, которая сложилась в связи с незаконным вывозом и взятием под стражу на территории РФ военнослужащего Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, захваченной в июне представителями террористических вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины. Подчеркивается угрожающая тенденция незаконного перемещения на территорию РФ и своевольного задержания российской стороной украинских граждан.

Украинская сторона выразила надежду на соответствующую реакцию на своевольные действия, к которым в очередной раз прибегает Россия, грубо нарушая права и свободы человека, а также на то, чтобы способствовать освобождению незаконно задержанных РФ украинских граждан, включая Савченко.

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Пиллей выразила обеспокоенность в связи с упомянутыми кричащими случаями произвола, которые имеют место по отношению к гражданам Украины, пообещала изучить предоставленные украинской стороной материалы и должным образом отреагировать на приведенные факты нарушений прав человека.

В ходе беседы были также обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Украины с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности в контексте подготовки к следующей, 27-й сессий Совета ООН по правам человека в сентябре 2014 года.