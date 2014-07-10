Мэр Львова предлагает уменьшить количество депутатов горсовета до 60

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение Садовый озвучил сегодня на сессии Львовского городского совета по поводу принятия соответствующих решений по уменьшению количества депутатов Львовского городского совета.

Садовый отметил, что самостоятельно уменьшить количество депутатов Львовский городской совет может лишь до 60 человек. Чтобы еще уменьшить количество, должны быть приняты соответствующие законодательные изменения на уровне Верховной Рады.

«Это моя принципиальная позиция, чтобы мы в наших украинских городах имели меньше депутатов. Нужно брать примеры из развитых стран мира, где депутатов на порядок меньше. В соответствии с сегодняшним законодательством, во Львове может быть от 60 до 90 депутатов. Я за то, чтобы мы сегодня имели 60 депутатов. Я буду обращаться в Верховную Раду, чтобы на законодательном уровне было проголосовано изменение в законодательству, чтобы существенно уменьшить количество депутатов. Для такого города, как Львов, вполне достаточно было бы 20 депутатов – наиболее авторитетные граждане Львова. Спросите сегодня граждан Львова, знают ли они фамилии депутатов городского совета. Думаю, что 99% людей ни одной фамилии не знает. Это показывает уровень доверия”, - отметил Садовый.

Он также добавил, что соответствующий проект постановления по данному вопросу юридическое управление городского совета проработает совместно с секретариатом городского совета.

«Думаю, они должны это проработать с избирательной комиссией, потому что эта норма четко прописана в законе о выборах. Это решение будет вынесено на рассмотрение депутатов насколько быстро это будет возможно сделать», - рассказал Садовый.

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Также сегодня на сессии депутаты Львовского городского совета приняли обращение к Верховной Раде с требованием принять меры для досрочного прекращения полномочий парламента VII созыва.

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«В действующем созыве парламента большинство депутатских мандатов принадлежат бывшим однопартийцам и попутчикам Януковича, в то время, когда фракции политических сил, которые вместе с народом осуществили Революцию достоинства, насчитывают всего 165 народных депутатов и самостоятельно не могут принять ни одного решения. Поэтому мы обращаемся в Верховную Раду Украины с требованием принять меры для досрочного прекращения полномочий парламента VII созыва, в соответствии со статьей 90 Конституции Украины. Также мы требуем от Верховной Рады Украины принять закон о выборах парламента по новой избирательной системе – пропорциональной системе с открытыми списками. Это позволит существенно усилить влияние граждан на формирование персонального состава нового парламента и минимизировать коррупционные и административные угрозы существующей смешанной избирательной системы», - говорится в обращении.