В Антраците боевики захватили прокуратуру
14:43, 10 июля 2014Политика
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В Антраците Луганской области группа вооруженных людей в камуфляже захватила здание городской прокуратуры.
Reuters
Об этом сообщила глава отделения по связям с общественностью МВД Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
"9 июля в 10.30 группа вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфлированную одежду, в количестве 10 человек, проникли через окно в кабинет на первом этаже и, выбив входные двери, из кабинета вошли в помещение городской прокуратуры г. Антрацит", - написала она.
Читайте такжеНа Луганщине террористы украли с блокпоста экскаваторПо данным Погукай, на момент захвата здания работников прокуратуры в помещении не было.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 341 ч. 1 УК Украины.
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