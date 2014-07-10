В Антраците боевики захватили прокуратуру

Об этом сообщила глава отделения по связям с общественностью МВД Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"9 июля в 10.30 группа вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфлированную одежду, в количестве 10 человек, проникли через окно в кабинет на первом этаже и, выбив входные двери, из кабинета вошли в помещение городской прокуратуры г. Антрацит", - написала она.

Читайте такжеНа Луганщине террористы украли с блокпоста экскаваторПо данным Погукай, на момент захвата здания работников прокуратуры в помещении не было.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 341 ч. 1 УК Украины.