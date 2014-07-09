Financial Times: Путин делает паузу, чтобы обдумать новую тактику своих действий в Украине

Об этом пишет Кортни Вивер в своей статье под названием «Путин делает паузу, чтобы обдумать новую тактику своих действий в Украине», опубликованной в газете Financial Times.

«Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников, по всему миру и будет делать это с помощью всех необходимых средств», – сказал он.

Но после стремительного наступления украинской армии, которой в последние дни удалось вытеснить мятежников из Славянска, который был их форпостом, Путин стал подозрительно молчаливым.

Хотя такое смягчение публичной позиции может быть истолковано некоторыми как отступление России в борьбе с киевскими властями и их западными союзниками за судьбу Украины, другие видят в этом простую смену тактики.

«Пришло время поменять тактику, но стратегия остается той же», – говорит Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги.

По словам Тренина, стратегия постоянно основывалась на трех четких целях после того как в конце прошлого года кризис усилился: не дать Украине сблизиться с НАТО, защищать статус русского языка в Украине, а также поддерживать экономические связи с важнейшими украинскими предприятиями.

Несколько месяцев назад лучше всего реализовать эти задачи можно было, разжигая сепаратистский мятеж в восточной Украине, считает г-н Тренин. Но если Россия будет продолжать делать это сейчас, ее могут ожидать тяжелые политические последствия – как со стороны США и ЕС, так и в самой Украине.

Продолжающееся насилие на востоке Украины, например, неожиданным образом повлияло на жителей других регионов, которые начали еще больше поддерживать новое украинское правительство.

Даже без применения военной силы, утверждает г-н Тренин, надвигающаяся экономическая катастрофа в Украине, где по прогнозам национального банка ВВП сократится на 4,6 % в этом году, может предоставить России «новый инструмент влияния».

Даже если долгосрочные цели российского президента в регионе остаются неизменными, нельзя не отметить те неудачи, которые постигли Путина в последнее время. Главной из них, возможно, было избрание в прошлом месяце прозападного президента Украины Петра Порошенко, который получил огромную народную поддержку.

Разгром пророссийских мятежников в восточной Украине в последние дни, повлекший за собой десятки жертв среди повстанцев, стал еще одним ударом для Кремля, который верил в то, что сепаратистское движение получит более широкую народную поддержку.

С самого начала поведение Путина в восточной Украине отличалось от того, что было в Крыму, где российские войска продвигались очень быстро, чтобы его захватить, а потом присоединить к России в марте. В восточных областях, в частности Донецкой и Луганской, Россия, вместо этого, использовала военную силу больше в качестве угрозы, и усердно пыталась скрыть доказательства своей причастности к конфликту.

Угроза секторальных санкций, которые могут сказаться на российской экономике, которая итак уже замедлила свой рост, может частично объяснить такую смену поведения. Согласно документам, полученным Financial Times, Евросоюз, вероятно, расширит список тех, кому будет запрещен въезд на территорию ЕС и чьи счета будут заморожены, если европейские дипломаты решат, что Кремль не выполнил требований Евросоюза, который призывал Россию остановить насилие в восточной Украине, поддержав мирный план Порошенко.

В «уведомлении о будущих возможных мерах», которое раздали европейским дипломатам, рекомендовалось расширить существующий список, в который уже входит 61 человек, и включить в него обоих лидеров сепаратистов, а также тех, кто поддерживает их из России. Премьер-министры ЕС обсудят новые санкции против России во время саммита на следующей неделе. ЕС также рассматривает вопрос о том, чтобы сократить сумму, которую он собирался выделить России в рамках программ помощи, на 450 млн. евро, большая часть этих средств была направлена на развитие.

Помимо санкций Владимир Путин должен также балансировать между мнениями своих сограждан в России. Некоторые лидеры крайне правых сил направили ему петицию с призывом больше помогать сепаратистам в Украине и выразили разочарование тем, что г-н Путин не пошел дальше. В то же время, две трети россиян не поддерживают военное вторжение в Украину, как показали результаты опроса, проведенного государственной социологической компанией ВЦИОМ. То есть, если Путин будет еще больше вмешиваться в конфликт, он может потерять общественную поддержку.

Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике, московского мозгового центра, сказал, что молчание Путина может таить в себе риски. Например, будет расти недовольство среди русских националистов, которые могут утверждать, что президент сделал недостаточно, чтобы поддержать своих братьев по ту сторону границы.

То, что Путин отступил сейчас, еще не означает, что он отступил насовсем. Президент России – хороший тактик, утверждает г-н Лукьянов, и часто делает паузу в середине политического кризиса, перед тем как сделать грандиозное заявление – эту стратегию он применял всегда, во время всех катастроф, начиная с 2000 г., когда трагически затонула подводная лодка «Курск», и по сегодняшний день, во время украинского кризиса.

Как сказал г-н Лукьянов: «Он делает паузу, он молчит довольно долго, а затем предлагает что-то совершенно неожиданное».