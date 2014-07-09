Полсотни белорусов согласились защищать украинцев, несмотря на угрозу преследований

Полсотни граждан Беларуси вызвались защищать украинцев от русских террористов. Сейчас добровольцы проходят военную подготовку в волынских лесах и готовы отправиться в зону боевых действий, как только сформируют свой отдельный отряд сопротивления "Пагоня", сообщает ТСН.uа со ссылкой на "Спецкор".

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Ребята не считают себя наемниками, поскольку за участие в антитеррористических мероприятиях не просят денег. Однако, говорят, вынуждены придерживаться строгой конспирации из-за преследований комитета госбезопасности Беларуси и неопределенного правового статуса воинов на территории иностранного государства. В то же время волынские чиновники готовы добиваться для добровольцев-белорусов легализации в вооруженных формированиях Нацгвардии, милиции или батальонах территориальной обороны.

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"Мы понимаем, что 5-10 добровольцев из Беларуси не решат проблему Украины с Востоком. Но лично я вкладываю в свой шаг символическое значение: прибыв на войну к вам мы демонстрируем, что белорусы - братский народ украинцам и вместе мы сможем победить Россию и добиться других побед на других фронтах", - говорят добровольцы.

Напомним, 8 июня в Днепропетровске батальон "Шахтерск" принял присягу на верность украинскому народу.