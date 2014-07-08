Боевики обвинили Гиркина в измене и присвоении денег - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил секретарь СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в среде террористов усиливаются внутренние конфликты, в частности, «Гиркина его ближайшее окружение обвиняют в измене и присвоении ценностей, награбленных в Славянске».

«По оперативной информации, местный криминалитет дал ему двое суток на возврат переданой из РФ кассы, из которой финансируются наемники», - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля руководитель разведывательно-диверсионной группы ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ Гиркин (прозвище «Стрелок»), называет себя главнокомандующим «ДНР», и большинство террористов сбежали из Славянска.

6 июля Гиркин объявил себя «военным комендантом» Донецка.