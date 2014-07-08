На Днепропетровщине сформировали новый спецбатальон "Шахтерск"

Сегодня, 8 июля, на Днепропетровщине батальон патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» ГУМВД принял присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Так, Около 95% состава батальона - это уроженцы Донецкой и Луганской областей. Сегодня приняли присягу около 100 солдат, которые уже через несколько дней они поедут в зоны АТО.

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«Сегодня действительно очень волнительное событие. Ведь именно на Днепропетровщине формируются батальоны из жителей Донетчины и Луганщины - из патриотов, которые хотят идти и освобождать родную землю», - сказал заместитель губернатора Борис Филатов.

Перед тем как войти в состав батальона претенденты прошли кадровую комиссию МВД и медицинское обследование. После утверждения солдат в «Шахтерск» они прошли необходимую подготовку.

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Как отметил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, эти ребята будут защищать нашу страну, ее единство и целостность.

«Их задача - не побеждать людей Донбасса. Их задача - принести на Донбасс мир. Чтобы оттуда ушли те люди с оружием, которые терроризируют, грабят и уничтожают народ», - добавил он.

По словам Геращенко, солдаты проходили подготовку в Днепропетровске около 1 месяца. Батальон не будет использоваться как штурмовое подразделение. Солдаты будут обеспечивать общественный порядок после зачистки городов, контролировать блокпосты, а также оборот оружия и боеприпасов.

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Руководитель батальона Руслан Онищенко - уроженец Донецка. В Торезе и Снежному находился его бизнес, связанный с угольной промышленностью. Из-за событий на Востоке Украины он вынужден был покинуть родной дом и переехать в Днепропетровскую область. По его словам, Торез и Снежное превратились в «эпицентр чумы».

«Там сейчас находится около 6 тыс боевиков, 1,5 тысячи из которых - осетины, чеченцы и дагестанцы. Они вывезли оттуда все хорошие автомобили. Сейчас они грабят дома - забирают бытовую технику», - говорит Онищенко.

Он также добавляет, что с этими боевиками практически невозможно найти общий язык: они живут одним днем, куражаться властью и оружием.