Определен состав комиссии Общественного совета при Минобороны по контролю за благотворительными взносами

Председателем комиссии назначен член комитета Общественного совета при Минобороны по вопросам социальной защиты, адаптации и профессиональной переподготовки военнослужащих, лиц уволенных в запас или отставку, членов их семей и работников вооруженных сил (ВС), заместитель председателя Национального форума профсоюзов Кабанченко Г. В. Члены комиссии: член Национального форума профсоюзов Маматов А. Л., члены Всеукраинского союза бесквартирных офицеров Самарцев С. В. и Шевченко И. Ю., члены Всеукраинской общественной организации им. П. Пирогова «Военная медицина Украины» Тищенко В. Л. и Палий С. Г., член Всеукраинской общественной организации «Союз офицеров Украины» Осинчук О. М., говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Основной задачей комиссии Общественного совета при Минобороны по контролю за распределением и расходованием благотворительных взносов является осуществление контроля за использованием благотворительных взносов физических и юридических лиц, поступающих для обеспечения боеспособности и функционирования ВС.

Согласно документу, руководителям структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба ВС и других органов военного управления, воинских частей, учреждений и организации указано содействовать работе комиссии Общественного совета при Министерстве обороны по контролю за распределением и расходованием благотворительных взносов и предоставлять необходимую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.