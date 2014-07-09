В центре Славянска мирные жители с криками прогнали регионала Левченко - СМИ

Жители Славянска прогнали с площади перед горсоветом народного депутата от Партии регионов Николая Левченко, передает "ОстроВ".

Как сообщает корреспондент издания, они сделали это в оскорбительной форме, крича: "Зачем ты сюда приехал, с…а. Пошел отсюда на х…! Это ты все устроил, это твои русские бандиты пришли нас убивать!".

Люди, которые пришли к горсовету, в том числе и получать гуманитарную помощь, грозили нардепу кулаками.

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Левченко пытался поговорить с ними и успокоить, но это не удалось, и он уехал.

В Славянске побывал и председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, который также пообщался с местными жителями. На него реагировали спокойно, спрашивали, когда наладится жизнь, появится свет, вода, продукты во всех магазинах, делились житейскими проблемами.

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Тарута посещает освобожденные города второй день. Вчера он был в Славянске, сегодня - в Славянске, Красном Лимане и Краматорске.