В Славянске продолжается работа по восстановлению жизни города
В Славянске продолжается работа по возобновлению нормальной жизнедеятельности и инфраструктуры, однако остается еще очень много необезвреженного оружия, оставленного террористами.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии.
"Уже налажено движение пригородных поездов, начинает функционировать железнодорожный вокзал. Само здание вокзала получило незначительные повреждения, разбиты, в основном, окна. Железнодорожные пути, которые были разрушены, будут возобновлены в ближайшее время, и сообщение будет налажено во всех направлениях.
Подразделения МВД и Национальной гвардии принимают участие в возобновлении нормальной жизнедеятельности Славянска", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко командующий Национальной гвардией Степан Полторак доложил о ходе операции по освобождению населенных пунктов.
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"Сегодня Национальная гвардия активно прочесывает Славянск, Краматорск и прилегающие города. Террористы оставили очень много боеприпасов, и мы должны уберечь каждого мирного жителя, чтобы ни один из них не пострадал от враждебного оружия", - отметил командующий.
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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск, который был захвачен в середине апреля.