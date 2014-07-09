Венецианская комиссия до 18 июля даст оценку президентскому проекту изменений в Конституцию - Чалый

Венецианская комиссия до 18 июля обещала дать свои заключения относительно предложенного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый.

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”У нас была позиция, что должна быть быстрая оценка Венецианской комиссии, и вчера мы получили отзыв, что они предоставят такое заключение до 18 июля”, - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Чалого, вчера в Страсбурге вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом представил президентский проект изменений в Конституцию Украины.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада включила в повестку дня предложенный президентом Украины Петром Порошенко проект Закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно полномочий органов государственной власти и местного самоуправления)”, но не одобрила его предварительно и не направила в Конституционный Суд для получения заключения.