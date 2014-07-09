Les Echos: доноры требуют от Украины проведения реформ в обмен на финансовую помощь

В статье под названием «Доноры требуют от Украины проведение реформ в обмен на финансовую помощь» опубликованной в газете Les Echos, сообщается о том, что международные доноры во вторник призвали украинские власти провести глубинные реформы, в частности в сфере экономики и в судебной системе, взамен на значительную финансовую помощь.

«Мы будем поддерживать Украину в процессе реформ», – заверил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле во время открытия в Брюсселе первой координационной встречи по вопросам помощи Украине, в которой принимают участие представители стран-доноров (ЕС, США, Япония) и крупных международных организаций, таких как МВФ.

Штефан Фюле подчеркнул, что украинским властям необходимо «предпринять дальнейшие меры для реализации конституционных реформ и реформ судебной системы», но также «реформ в сферах экономики и энергетики». Он уточнил, что помимо уже обещанной финансовой помощи в размере 11 млрд евро, «Украина сможет получить дополнительную помощь от Европейского союза, но это будет зависеть от того, как будут проводиться реформы».

«Реформы необходимы еще и для того, что бы Украина смогла получить максимальную выгоду от Соглашения об ассоциации, в том числе о свободной торговле», которое подписали в конце июня президент Петр Порошенко и лидеры ЕС.

Основной целью этой встречи в Брюсселе является подготовка Международной конференции доноров, запланированной на конец года. Помимо плана помощи ЕС, Украина также должна получить $17 млрд от МВФ в рамках его программы помощи.

На встрече в Брюсселе присутствовал и вице-премьер Украины Владимир Гройсман, который заверил, что его страна намерена «использовать каждый евро, полученный в рамках программы помощи, эффективно и прозрачно», а также «бороться с коррупцией». «Нам нужны не только деньги, но и помощь в запуске проектов», – добавил он.