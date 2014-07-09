Миссия ОБСЕ заявляет, что не может помочь летчице Савченко
Миссия ОБСЕ не может помочь украинской военной летчице Надежде Савченко, поскольку мандат миссии ограничивается территорией Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.Читайте такжеХельсинкский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людей
На вопрос по поводу пребывания Савченко в СИЗО Воронежа (РФ) Боцюркив ответил: “Наш мандат сейчас распространяется лишь на территорию Украины, потому и расследование, и наблюдение за пределами Украины на данное время невозможно”.
Он добавил, что за три месяца работы миссии “мы слышали о случаях похищения людей”.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что никакой помощи Савченко не будет оказано со стороны миссии ОБСЕ, Боцюркив ответил: “На данное время наш мандат ограничен территорией Украины”.Читайте такжеУкраинскую летчицу Савченко держат в СИЗО в Воронеже
Как известно, летчица Савченко, которая добровольцем отправилась бороться с террористами в зону АТО, и была захвачена в плен, находится в следственном изоляторе в российском Воронеже. По данным СМИ, ее подозревают в убийстве российских журналистов. Сегодня, 9 июля, должно состояться первое судебное заседание.