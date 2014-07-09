Миссия ОБСЕ заявляет, что не может помочь летчице Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.Читайте такжеХельсинкский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людей

На вопрос по поводу пребывания Савченко в СИЗО Воронежа (РФ) Боцюркив ответил: “Наш мандат сейчас распространяется лишь на территорию Украины, потому и расследование, и наблюдение за пределами Украины на данное время невозможно”.

Он добавил, что за три месяца работы миссии “мы слышали о случаях похищения людей”.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что никакой помощи Савченко не будет оказано со стороны миссии ОБСЕ, Боцюркив ответил: “На данное время наш мандат ограничен территорией Украины”.Читайте такжеУкраинскую летчицу Савченко держат в СИЗО в Воронеже

Как известно, летчица Савченко, которая добровольцем отправилась бороться с террористами в зону АТО, и была захвачена в плен, находится в следственном изоляторе в российском Воронеже. По данным СМИ, ее подозревают в убийстве российских журналистов. Сегодня, 9 июля, должно состояться первое судебное заседание.