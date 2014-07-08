МИД требует от России объяснений, как Савченко оказалась в СИЗО в Воронеже

Текст заявления опубликован на официальном сайте ведомства.

"Украина требует от российской стороны безотлагательного предоставления украинским официальным представителям полной и исчерпывающей информации об обстоятельствах незаконного вывоза Надежды Савченко в Россию, объективного расследования этого факта и наказания виновных, немедленного допуска к гражданке Украины украинского консула для предоставления правовой помощи. Ожидаем от российской стороны принятия мер с целью безусловного освобождения Надежды Савченко из-под стражи и ее возвращение в ближайшее время на Родину", - говорится в заявлении министерства.

Читайте такжеУкраинскую летчицу Савченко держат в СИЗО в Воронеже

Кроме того, в МИД обратились к мировому сообществу с призывом "осудить противоправные действия России, направленные на систематическое нарушение прав и свобод граждан Украины, усилить давление на российскую власть, которая сегодня, чувствуя вседозволенность, превращается в реальную угрозу цивилизованному миру".

Напомним, украинская летчица Надежда Савченко находится в следственном изоляторе Воронежа.

Ее подозревают в убийстве российских журналистов. Завтра там состоится первое судебное заседание.