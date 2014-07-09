Боевики получили из России крупную партию патронов для «Градов» - СМИ

11:59, 09 июля 2014
Политика
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Сегодня ночью террористы уладили проблему с нехваткой патронов для установок залпового огня «Град» и гаубиц - через украино-российскую границу прошел караван автомобилей с боеприпасами.

Терористи дыстали припаси для

Об этом Еспресо.TV сообщил сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

По его словам, колонна автомобилей прошла по маршруту Донецк (Россия) - Северный - Суходольск - Молодогравдейськ - Луганск, что свидетельствует о том, что украинские силовики до сих пор не осуществляют контроль над восточной границей полной мере.

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