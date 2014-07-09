Гройсман просит Совет Европы поддержать Украину в решении проблем переселенцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он сказал во время встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом в рамках визита в Совет Европы.

Гройсман проинформировал о комплексе мер, которые предпринимает правительство для обеспечения потребностей вынужденных переселенцев. Он отметил, что решается вопрос регистрации людей, которые перемещаются из районов АТО в другие регионы Украины, что даст возможность каждому перемещенному человеку получить статус жителя той территории, где он фактически будет находиться, со всеми соответствующими правами.Читайте такжеС начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан – ГСЧС

Вице-премьер-министр продемонстрировалинформационный сайт migrants.gov.ua, разработанный специально для внутренне перемещенных лиц, который содержит данные по регионам относительно наличия свободного жилья, контакты информационного центра и контакты региональных штабов, занимающихся вопросами внутренне перемещенных лиц.

Мужниекс положительно оценил усилия созданного правительством Межведомственного координационного штаба под руководством Гройсмана и заверил в поддержке стараний украинской власти в решении этих сложных вопросов.