Автомайдановцы пикетируют имение Ахметова под Киевом
21:59, 08 июля 2014Политика
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Сегодня вечером активисты "Автомайдана" устроили пикет под имением известного украинского олигарха Рината Ахметова.
Некоторые люди вылезли на огромный забор / Facebook.com/valeri.kovalinska
Автомайдановцы приехали в поместье бизнесмена в Конча-Заспе под Киевом и требовали его стать на сторону мирных людей.
«Мы приехали требовать от Ахметова, чтобы он перестал "ставить" на "серое", а выбирал между "черным" и "белым" - между террористами и мирными людьми", - заявила пресс-секретарь движения Екатерина, передает ТСН.
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Некоторые из активистов во время пикета пытались перелезть через огромный забор.
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