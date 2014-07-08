Автомайдановцы пикетируют имение Ахметова под Киевом

21:59, 08 июля 2014
Политика
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Сегодня вечером активисты "Автомайдана" устроили пикет под имением известного украинского олигарха Рината Ахметова.

Будинок Ахметова / https://www.facebook.com/valeri.kovalinska

Автомайдановцы приехали в поместье бизнесмена в Конча-Заспе под Киевом и требовали его стать на сторону мирных людей.

«Мы приехали требовать от Ахметова, чтобы он перестал "ставить" на "серое", а выбирал между "черным" и "белым" - между террористами и мирными людьми", - заявила пресс-секретарь движения Екатерина, передает ТСН.

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Некоторые из активистов во время пикета пытались перелезть через огромный забор.

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