Автомайдановцы пикетируют имение Ахметова под Киевом

Автомайдановцы приехали в поместье бизнесмена в Конча-Заспе под Киевом и требовали его стать на сторону мирных людей.

«Мы приехали требовать от Ахметова, чтобы он перестал "ставить" на "серое", а выбирал между "черным" и "белым" - между террористами и мирными людьми", - заявила пресс-секретарь движения Екатерина, передает ТСН.

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Некоторые из активистов во время пикета пытались перелезть через огромный забор.