Активисты везут в Славянск продукты и товары первой необходимости

Об этом сообщила инициатор движения «Дорога жизни» Наталия Королевская, которая вместе с активистами приехала в освобожденный город.

«Славянск для всех жителей страны, которые любят и верят в Украину, это своеобразный экзамен. Уверена, новая Украина начинается именно здесь - это новое отношение людей друг к другу, и от того, как мы сможем здесь организовать работу и поддержку, помощь людям, такой будет вера жителей Донбасса в Украину как в государство, готовое в тяжелую минуту может защитить каждого своего гражданина», - сказала она.

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Наталия Королевская отметила, что сейчас очень важно поддержать людей, которые остались на Востоке, и в частности в Славянске, потому что они пережили очень страшный период в своей жизни. «Мы должны показать, что мы вместе, что мы в трудную минуту готовы им помочь. И для этого мы сегодня привезли продукты и товары первой необходимости, которые собирали жители всей Украины, а волонтерами выступили переселенцы с Востока», - сказала она.

По словам общественного деятеля, она приехала в Славянск, чтобы лично без посредников и не через СМИ понять, насколько безопасно людям возвращаться в родной город. «Я постоянно общаюсь с переселенцами, особенно с людьми с ограниченными возможностями, с семьями с детьми, и поэтому прекрасно понимаю, как им сейчас тяжело. У них есть одна надежда - вернутся к себе домой. И наша задача сделать все возможное, чтобы как можно быстрее организовать возвращение этих людей к нормальной жизни», - сказала она.

Для этого, по словам Наталии Королевской, необходимо принять отдельную программу для Востока, которая позволит восстановить рабочие места, жилье, инфраструктуру, социальную защиту. Ее реализация даст людям веру в то, что «все жители Украины - единая семья, единый большой кулак, и что никто никого не бросает в беде».