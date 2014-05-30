В Славянске и Краматорске волонтеры передали помощь 1300 людям

Об этом заявила сегодня бывший министр соцполитики Наталья Королевская, посетив детский оздоровительный центр "Славутич" в Киевской области, который принял детей эвакуированных из Донбасса семей.

По словам политика, в Славянске и Краматорске к инициативе «Дорога жизни», которая оказывает помощь жителям регионов со сложной социально-экономической ситуацией, присоединились волонтеры и бывшие сотрудники социальных служб. Благодаря им наборы с продуктами и товарами первой необходимости получили более 1300 социально незащищенных и одиноких граждан.

Читайте такжеВ Минобороны не знают, где находятся 200 детей, которых вывезли из СлавянскаКроме того, еще несколько семей были вывезены из района боевых действий.

"Благодаря активистам проекта «Дорога жизни» и сотрудникам Института социальной защиты граждан, еще несколько семей с детьми были успешно перевезены из Славянска, Краматорска, Донецка в Киевскую и Одесскую области. Теперь они смогут начать новую жизнь подальше от взрывов, стрельбы и кровопролития. А дети - полноценно отдохнуть в оздоровительном центре в течение смены. Кроме того, мы передали в больницу Славянска необходимые медикаменты и оборудование для сбора крови", - сказала она.

Как рассказала Наталья Королевская, одна из семей - молодая мама с тремя несовершеннолетними детьми - чудом спаслись от гибели. Их дом в Славянске попал под обстрел, в результате чего сильно пострадали крыша и окна.

Читайте такжеБоевики установили подбитую «Нону» на автоплатформу и обстреливают жилые кварталы Славянская"Семья вынуждена была срочно покинуть город ради безопасности детей. Здесь же их приняла большая семья из села Ленинское Киевской области. Они с радостью предложили свою помощь и крышу над головой, несмотря на то, что у самих 20 детей", - подчеркнула политик.

Другую супружескую пару - мужчину и беременную женщину - неизвестные с оружием в руках пытались взять в заложники. Сжалились они только из-за поздних сроков беременности женщины. Супруги также решило оставить все и обратились за помощью.

"Их и еще несколько семей мы перевезли в село Счастливое Киевской области, и в Одесскую область, где местные жители также предложили свою помощь", - рассказала Королевская.