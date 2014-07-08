Российские боевики не собираются прекращать огонь на востоке Украины – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский сегодня на брифинге в Киеве.

«Большинство российских боевиков не проявляют готовности прекратить огонь, они прикрываются обычными людьми как живым щитом, продолжаются нападения на Вооруженные Силы, в заложниках находятся отдельные населенные пункты», - заявил он.

«Трехсторонняя контактная группа, которая собралась 6 июля, констатировала полную неготовность боевиков согласовывать условия такого контакта, в частности, место и дату его проведение для обсуждения рамок реализации мирного плана президента Украины», - добавил Лубкивский.

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«Террористы создают укрепление, минируют дома и дороги», - констатировал он.

«Против кого воюют российские граждане, наемники и террористы на Донбассе? Против кого направлен подрыв железных дорог, уничтожение инфраструктуры?», - задается вопросом заместитель главы МИД и отвечает: «Российские боевики воюют против Донбасса, явно и сознательно, они хотят перечеркнуть свободную, безопасную и зажиточную жизнь настоящих тружеников этой земли и этого региона».