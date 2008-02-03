МИД связывает задержание С.Тарана в России с приближением встречи Ющенко-Путин

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины расценивает задержание 1 февраля украинского политолога Сергея ТАРАНА в Санкт-Петербурге как шаг, не отвечающий духу добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, внешнеполитическое ведомство Украины “с удивлением восприняло сообщение о задержании политолога. Непонятной является мотивация задержания С.ТАРАНА – наличие его имени в списке нежелательных для въезда на территорию Российской Федерации лиц".

МИД отмечает, что круг научно-исследовательских интересов директора Международного института демократии С.ТАРАНА не составляет российская проблематика, да и целью его посещения Санкт-Петербурга было участие в конференции профсоюзов, а не в публичных дискуссиях по общественно-политической тематике.

"Таким образом, мотивы задержания С.ТАРАНА остаются неясными", - отмечается в комментарии.

"Досадно то, что такой шаг совершен в канун важных событий в украинско-российских отношениях", - подчеркивает пресс-служба МИД. (На 12 февраля назначено второе заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии на уровне президентов. - УНИАН).

"Пресс-служба МИД расценивает задержание гражданина Украины С.ТАРАНА в Санкт-Петербурге с мотивацией его нежелательного въезда на территорию Российской Федерации как шаг, не отвечающий духу добрососедских отношений между Украиной и Россией", - подытоживается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля С.ТАРАН прибыл в Санкт-Петербург для участия в съезде российских профсоюзов. Однако без объяснения причин его задержали в аэропорту Пулково-1 и перевезли в Пулково-2. После чего телефонная связь с ним пропала. Лишь вечером 2 февраля связь с ним возобновилась, после чего он вернулся в Киев.

По сообщению телеканала «Интер», С.ТАРАН провел ночь на территории аэропорта "Пулково" в штабе пограничной службы.

Как сообщили пограничники украинским дипломатам, пребывание С.ТАРАНА в России является нежелательным. По их словам, соответствующий звонок поступил руководству пограничной службы «Пулково» от высшего руководства России.