Ошовский назначен и.о. председателя ГПтСУ - распоряжение правительства

Соответствующее распоряжение от 7 июля 2014 г. № 628-р обнародовано на Правительственном портале.

"В связи с отстранением председателя Государственной пенитенциарной службы Украины от исполнения полномочий по должности до завершения служебного расследования возложить временно, на время проведения служебного расследования, исполнение обязанностей председателя Государственной пенитенциарной службы Украины на первого заместителя председателя этой Службы Ошовского Виталия Ивановича", - говорится в документе.

Предыдущим распоряжением правительство отстранило Сергея Старенького от исполнения полномочий по должности председателя ГПтСУ до завершения служебного расследования.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поддержал инициативу Министерства юстиции и отстранил председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Старенького от исполнения обязанностей на время расследования обстоятельств побега бывшего депутата Александра Шепелева.Читайте такжеПенитенциарная служба отрицает причастность к освобождению Лозинского

Как напомнили в Минюсте, 5 июля из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи сбежал бывший народный депутат Шепелев, который подозревается в организации преднамеренного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях. Вместе с задержанным скрылся один охранник.

Министерством внутренних дел осуществляется операция по розыску Шепелева. Генеральная прокуратура начала расследование данного побега.

Уволены с должностей руководитель СИЗО города Киева и руководитель медицинской службы города Киева. На время расследования отстранен от исполнения обязанностей руководитель пенитенциарной службы Киева.

«Все виновные в этом происшествии должностные лица понесут ответственность - соответствующие материалы будут направлены в ГПУ», - заверили в Министерстве юстиции Украины.