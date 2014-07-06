Террористы атакуют спецназ ГПтС - глава службы

Об этом сообщил глава службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook.

"В настоящее время идет бой возле подразделения Донецкого отряда спецназначения ГПтС. Большое количество террористов атакуют помещения спецназа с целью захвата оружия. Наши стреляют в ответ. Я тем террористам не завидую - получат то что заработают, ребята там крепкие", - написал он.

Читайте такжеБоевики расположились в общежитиях Донецка, бои идут за пределами городаТакже Старенький добавил, что террористами было захвачено помещение управления ГПтСУ в Донецке, но люди были своевременно эвакуированы оттуда.

Напомним, часть боевиков из освобожденных силами АТО Краматорска и Славянска прорвались к Донецку и Луганску. Сейчас, в частности, местные жители сообщают, что в Донецке слышны взрывы, вооруженные чеченцы останавливают мирных жителей на улице, а на центральной площади монтируют сцену.