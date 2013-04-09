СМИ: Экс-администратора Родовид Банка «неожиданно» выпустили из СИЗО

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ Украина" (№60 (1763) от 9 апреля 2013 г.).

Как отмечается, судья принял во внимание, что здоровье С.Щербины, пребывавшего три года в СИЗО, нарушено, и в заключении ему не могут оказать необходимую медицинскую помощь. Издание отмечает, что юристы считают, что, выпустив С.Щербину под подписку о невыезде, власти пытаются продемонстрировать толерантное отношение к обвиняемым в экономических преступлениях.

"Суд, который столько раз отклонял прошение о смене меры пресечения, вдруг вынес неожиданное для нас решение. Не знаю, почему оно принято сейчас, но суд услышал аргументы и пошел навстречу", - сказал "Коммерсанту” адвокат С.Щербины Олег Поваляев. По его словам, у С.Щербины есть ряд осложнений с позвоночником, и ему требуется помощь нейрохирургов. При этом специалистов, обладающих необходимой квалификацией, в СИЗО нет. Родственники С.Щербины сообщили изданию, что после освобождения под подписку о невыезде он планирует уже сегодня пройти квалифицированное обследование. Сам обвиняемый не смог ответить на вопросы из-за плохого самочувствия.

Газета напоминает, что в июне 2009 года Минфин утвердил своего сотрудника С.Щербину временным администратором Родовид Банка. Он должен был санировать проблемное учреждение при вливании в него 2,8 млрд грн государственных средств. После этого было заключено соглашение о переводе в Родовид Банк вкладов физических лиц ставшего неплатежеспособным Укрпромбанка (сейчас ликвидируется) при дополнительном финансировании правительства и переводе в учреждение активов Укрпромбанка. С.Щербина организовал выплаты вкладчикам, но не смог добиться получения на баланс кредитов Укрпромбанка и соответствующих залогов под них. Нацбанк решил передать ликвидные активы этого учреждения Дельта Банку, а С.Щербина подал в суд на НБУ.

Впоследствии совладелец Дельта Банка Николай Лагун продал основную часть залогов Укрпромбанка - сеть заправок ANP - группе "Приват". Во время избирательной компании 2009 года тогдашний премьер Юлия Тимошенко с помощью депутата Александра Шепелева проводила целый ряд акций с вкладчиками Родовид Банка.

Крупнейший проблемный кредит Родовид Банка оказался выдан компаниям Group DF и обеспечен землей на Оболонской набережной в Киеве. С.Щербина с помощью юридической компании "Баски плюс 2004" вернул в собственность банка эту землю и оплатил юристам 10-процентную комиссию от ее рыночной стоимости - 300 млн грн. Эта сделка и стала главным мотивом задержания С.Щербины. 13 мая 2010 года он был уволен с должности администратора банка и уже 18 мая задержан сотрудниками СБУ. Второй эпизод в уголовном деле С.Щербины - аренда здания по адресу переулок Рыльский, 4 а и его ремонт компанией "АК Инжиниринг". Здание принадлежало жене А.Шепелева — Галине, а банк в него так и не переехал. Исходя из данных дела, следствие установило, что С.Щербина якобы в сговоре с группой лиц выводил средства из банка, чем нанес ущерб государству в особо крупных размерах.

На суде С.Щербина утверждал, что оплата услуг юристов не нанесла ущерб банку, а, наоборот, позволила вернуть проблемные кредиты. При этом он якобы не подписывал документы на аренду и ремонт здания, принадлежавшего Галине Шепелевой, а указание поставить на них факсимиле в отсутствие администратора дал А.Шепелев. Генеральный директор "АК Инжиниринг" Владимир Артюх дал показания, что провести фиктивные работы и получить деньги за них его также заставил А.Шепелев. А.Шепелев в интервью "Коммерсанту" отрицал все обвинения, а после окончания его депутатских полномочий скрылся от следствия и покинул Украину.

Адвокат О.Поваляев считает, что следствие заключило под стражу С.Щербину, так как опасалось покушений на его жизнь со стороны заинтересованных лиц. "Сошлись интересы многих людей. Но держать его бесконечно невозможно", - заявил он. Впрочем, юристы видят в освобождении С.Щербины проявления действия нового Уголовного процессуального кодекса. "Новый кодекс начал работать, и судьи начали его применять", - сказал управляющий партнер ЮФ "Лавринович и Партнеры" Максим Лавринович.