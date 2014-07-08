Боевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО близ пункта пропуска «Должанский» - Тымчук
07:16, 08 июля 2014Политика
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По данным группы "Информационное сопротивление", боевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО близ пограничного пункта пропуска «Должанский»
REUTERS
Об этом на своей странице сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Также из артиллерии боевиками были обстреляны позиции силовиков близ пограничного пункта пропуска «Должанский». Силовики открыли огонь в ответ. Со стороны военнослужащих потерь нет", - написал эксперт. Читайте такжеТеррористы обстреливают Луганский аэропорт из 6 танков и БМП-2 - Тымчук
Кроме этого, в результате тщательно спланированной и эффективно проведенной операции силы АТО освободили г.Константиновка (Донецкая обл.).
Город находится под полным контролем силовиков, сообщает Тымчук.
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