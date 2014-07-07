В Луганске боевики захватили перинатальный центр, беременных женщин выгнали в подвал

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев, который заверил, что данную информацию ему передают с места события члены его общественной организации, которые являются очевидцами того, что происходит.

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По его словам, перинатальный центр Луганской областной клинической больницы - это высотное здание и имеет удобное расположение для террористов, которые намерены разместить здесь свои снайперские точки для обстрела аэропорта.

Также Снегирев сообщил, что «всех беременных женщин, которые находились в перинатальном центре областной клинической больницы террористы переместили в подвал данной клиники.