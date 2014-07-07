В Харьковской области неизвестные обстреляли товарный поезд

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД на Южной железной дороге, инцидент произошел около 6.00.

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Правоохранители установили, что на перегоне «Змиев-Занки» машинист грузового поезда услышал подозрительный звук, похожий на хлопок. По прибытии поезда на станцию «Занки» была осмотрена цистерна и обнаружена в ней вмятина размером около метра.

При осмотре места происшествия сотрудники милиции установили, что около 6.00 на указанном перегоне из лесного массива, вплотную приближенного к железной дороге, из оружия, которое сейчас устанавливается, был сделан выстрел по железнодорожной цистерне, которая двигалась в составе грузового поезда. В результате выстрела произошло механическое повреждение цистерны. Поезд не останавливался, и нарушения графика движения на указанном участке железной дороги не было.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы на экспертизу с целью идентификации оружия, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").