В Славянске местные жители помогли силовикам задержать пособника боевиков (фото)

12:47, 07 июля 2014
Политика
1 0

Сегодня в Славянске военнослужащие ВС Украины в очередной раз задержали пособника боевиков.

Фото: Минобороны

По оперативной информации и информации, полученной от местных жителей, мужчина непосредственно находился на блокпостах и способствовал террористической деятельности. Читайте такжеОсвобождения городов от террористов положительно влияет на настроения населения - Минобороны

Сейчас личность подозреваемого и степень его причастности к диверсионно-подрывной и террористической деятельности устанавливают представители соответствующих правоохранительных органов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter