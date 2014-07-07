В Славянске местные жители помогли силовикам задержать пособника боевиков (фото)
12:47, 07 июля 2014Политика
1 0
Сегодня в Славянске военнослужащие ВС Украины в очередной раз задержали пособника боевиков.
С помощью местных жителей в Славянске задержали пособника боевиков (фото)/ Фото: Минобороны
По оперативной информации и информации, полученной от местных жителей, мужчина непосредственно находился на блокпостах и способствовал террористической деятельности. Читайте такжеОсвобождения городов от террористов положительно влияет на настроения населения - Минобороны
Сейчас личность подозреваемого и степень его причастности к диверсионно-подрывной и террористической деятельности устанавливают представители соответствующих правоохранительных органов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter