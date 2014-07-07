В Славянске местные жители помогли силовикам задержать пособника боевиков (фото)

По оперативной информации и информации, полученной от местных жителей, мужчина непосредственно находился на блокпостах и способствовал террористической деятельности. Читайте такжеОсвобождения городов от террористов положительно влияет на настроения населения - Минобороны

Сейчас личность подозреваемого и степень его причастности к диверсионно-подрывной и террористической деятельности устанавливают представители соответствующих правоохранительных органов.