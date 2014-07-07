Жители Кировоградской области отправили 13,5 тонны гуманитарной помощи для Славянска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в области, из Кировограда в город Славянск Донецкой области отбыл груз с гуманитарной помощью в сопровождении машины пожарно-спасательной службы области.Читайте такжеПорошенко поручил предоставить гуманитарную помощь жителям Славянска

Груз предназначен для людей, которые сегодня остаются в районе проведения антитеррористической операции и которым не хватает многих вещей, и в первую очередь – продуктов питания. Небезразличные жители региона передали продукцию своих предприятий, в частности мясные и хлебобулочные изделия, муку, сахар, масло, крупы, сладости, воду, консервы и т. п.