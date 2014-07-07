Левочкин заявил, что собирается участвовать в парламентских выборах

Об этом он заявил в эфире "Фактов недели", пишет Украинская правда.

"Я принял решение участвовать в этой парламентской кампании. Я считаю, что она должна быть как можно быстрее ", - сказал он.

Также Левочкин заявил, что определится позже, каким образом будет баллотироваться в парламент.

Читайте такжеЭксперты не верят в успех партии Левочкина на будущих выборах Отвечая на вопрос об отношении к новосозданной "Партии развития Украины", которая считается его проектом, Левочкин отметил, что он "с симпатией относится к команде", которая сейчас работает в этой партии.

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что новый проект Левочкина «Партия развития Украины», которая создана из бывших регионалов и финансируется Дмитрием Фирташем, скорее всего, не сможет попасть в Раду, если не будет снижен проходной барьер.

Такое мнение высказали в своих комментариях в публикации УНИАН «Партия «трех Сереж»: последнее прибежище негодяев» политтехнологи Андрей Золотарев и Тарас Загородний.

Андрей Золотарев считает, что многие проекты, которые сейчас создаются на осколках Партии регионов вряд ли могут быть удачными, если не снизить проходной барьер. В частности, по его мнению, это касается и «Партии развития Украины».

«Чтобы преодолеть 5%-й проходной барьер, нужно иметь нечто большее, чем весомые финансовые и медийные ресурсы, голову Ермолаева (по слухам, идеолог новой партии, - УНИАН) и ряд сомнительных персон из Партии регионов…», - считает Золотарев.

В свою очередь, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко высказал предположение, что партию Левочкина финансирует Дмитрий Фирташ, который находится сейчас под доашним арестов в Вене и очень «не хочет повторить в США судьбу Лазаренко».

Как сообщал УНИАН, Партия развития Украины, которую связывают с бывшим главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным, была создана 11 июня путем переименования Прогрессивно-демократической партии.

Экс-регионал Юрий Мирошниченко избран председателем национального комитета партии, Сергей Ларин - руководителем исполнительного комитета. Среди замов Мирошниченко тоже есть бывшие регионалы – к примеру, Ирина Горина.

Ранее УНИАН также сообщал, что нардеп Николай Княжицкий обвинил Сергея Левочкина в финансировании терактов на украинских объектах связи через концерн РРТ.