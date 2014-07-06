В Славянске уничтожено или повреждено 10% зданий - командир батальона "Киев-1"

Об этом заявил командир батальона "Киев-1" Евгений Дейдей, сообщает сайт МВД.

По словам Евгения Дейдея, войдя в Славянск и пообщавшись с местными жителями, бойцы Нацгвардии увидели, сколько бед и потерь принесли пророссийские террористы городу. В частности, уничтожено или повреждено около 10% зданий.

Читайте такжеСиловики нашли в подвалах Славянска три грузовика боеприпасов и нацистскую форму (фото)Командир «Киев-1» отметил, что местные жители в Славянске радостно встречали украинских силовиков. Уже сегодня они выдают правоохранителям пророссийских террористов, которые скрываются в городе, и местных, которые помогали боевикам.

Дейдей также заявил, что правоохранители «объявляют охоту» на одного из лидеров террористов - «Стрелка»-Гиркина.