Нормальная жизнь в Славянске будет восстановлена в ближайшее время - Тарута

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом Тарута заявил сегодня во время рабочей поездки по северу региона.

В пресс-службе отметили, что в рамках выполнения вчерашнего поручения Кабмина Украины по восстановлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов, пострадавших во время антитеррористической операции, Тарута в Святогорске провел рабочее совещание, в котором также принял участие председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

Читайте такжеТеррористы не оставляют Украину, они просто перемещаются - Тарута«Уже решена проблема вывоза мусора из Славянска и Краматорска, организована доставка продуктов питания. В целом нормальная жизнь здесь будет восстановлена в ближайшее время», - сказал председатель ОГА.

Тарута также заверил, что на ближайшей неделе в этих городах будет восстановлена работа органов Госказначейства. Кроме того, в течение недели, уверен он, там удастся полностью восстановить электроснабжение и связь.

В пресс-службе сообщили, что Тарута сегодня также планирует посетить некоторые освобожденные накануне населенные пункты.

Напомним, украинские силовики установили полный контроль над четырьмя городами Донецкой области, в частности, Славянском и Краматорском.